20 voitures avec une puissance notoirement faible

Plus quadricycle que voiture, le moteur électrique de 17 chevaux de la Renault Twizy est conçu uniquement pour la mobilité urbaine. Il sacrifie le confort et la vitesse pour une pratique ultra-compacte. De plus, ses côtés ouverts et son look futuriste lui donnent plus l’impression d’un véhicule personnel que d’une voiture traditionnelle.