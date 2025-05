20 faits intéressants sur l’histoire de BMW

L’intérêt de BMW pour le développement durable ne se limite pas à ses véhicules électriques. L’usine de Dingolfing, par exemple, utilise des énergies renouvelables et des systèmes d’eau en circuit fermé. Les composants des véhicules, tels que les tableaux de bord et le câblage, utilisent de plus en plus de plastiques recyclés et de fibres naturelles. Ces pratiques font désormais partie des mesures à long terme de l’entreprise BMW.