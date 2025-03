10 marques de voitures sous-estimées qui sont meilleures que ce que vous pensiez et 10 qui sont complètement surévaluées

La gamme de Ford comprend des modèles emblématiques comme la Mustang et le F-150, mais la qualité de construction a toujours été une préoccupation de longue date. Les problèmes de transmission sur les modèles Fiesta et Focus ont endommagé sa réputation, et même les véhicules plus récents sont confrontés à une fiabilité inconsistante. Malgré des ventes solides, la qualité de Ford ne correspond pas toujours à son marketing.