20 grands centres de production automobile en Amérique

La certification environnementale Platine, la première pour une usine automobile au niveau mondial, distingue le site de Volkswagen dans le Tennessee. Le constructeur automobile allemand a choisi ce site en 2008 après avoir évalué des sites dans tout le pays, et y a finalement investi plus d’un milliard de dollars. Environ 4 000 employés y produisent aujourd’hui le SUV Atlas et la voiture électrique ID.4.