20 astuces pour transformer votre voiture en camping-car ultime

Êtes-vous à l’aise avec une pelle et un journal ? Oui, nous non plus. La bonne nouvelle, c’est que vous avez toutes sortes d’options pour vous débarrasser de vos déchets en toute sécurité et de manière hygiénique ! Les toilettes de camping portables sont disponibles dans une grande variété de tailles et de prix, ce qui vous permet de vous rapprocher le plus possible de la réalité.