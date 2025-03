20 voitures avec un gros espace de cargaison qui changera votre vie

Le Ram ProMaster 2025 offre jusqu’à 463 pieds cubes d’espace de cargaison, en fonction de la configuration. Disponible en plusieurs longueurs d’empattement et hauteurs de toit, il est conçu pour maximiser le stockage et l’efficacité. De plus, sa traction avant permet une hauteur de plancher plus basse, qui améliore l’espace utilisable total.