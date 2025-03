10 minivans terribles à éviter et 10 excellentes à conduire

Alors que le Montana 2002 répondait aux critères de style et de places, il a été en deçà de ce qui était le plus important – la sécurité et la durabilité. Ses résultats de crash-test étaient en dessous de la moyenne, et des problèmes répétés avec le système de refroidissement ont conduit à des réparations coûteuses. Au fil du temps, la rouille est devenue une plainte courante, en particulier dans les régions plus froides.