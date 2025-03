20 innovations futuristes qui vont changer nos vies

Les villes deviennent de plus en plus polluées, et votre voiture pourrait aider. Les purificateurs d’air de véhicule gagnent en popularité, et des filtres HEPA et une lumière UV sont utilisés pour purifier l’air à l’intérieur de votre voiture. Ces appareils, disponibles sur quelques modèles Hyundai et BMW, fournissent de l’air plus propre.