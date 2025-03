Les 10 pires voitures des années 90 (et les 10 meilleures)

La conception excentrique de la Suzuki X-90 et son concept hybride de SUV-roadster étrange n’ont tout simplement pas fonctionné. Ses mauvaises performances et son manque de praticité ont laissé les acheteurs potentiels perplexes. De plus, le véhicule petit et étrangement conçu n’a pas plu à beaucoup et les ventes ont été faibles.