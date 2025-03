20 bonnes voitures pour les aînés

Les voitures compactes peuvent être adaptées aux seniors, et la Kia Soul le prouve. Avec une position d’assise surélevée, monter et descendre en est facilité, et son design cubique ajoute un espace de tête impressionnant. De plus, une excellente visibilité et moins de points aveugles rendent chaque conduite plus fluide, plus sûre et sans stress.