20 marques de voitures abordables qui dominent le marché international

Une marque française qui commence à devenir de plus en plus populaire sur les marchés mondiaux, Peugeot offre une accessibilité, une efficacité énergétique et des designs européens élégants. Avec une grande gamme de choix, il y a quelque chose pour tout le monde, du modèle urbain et compact au plus luxueux. Peugeot suit également les tendances mondiales, en introduisant ses modèles électriques et hybrides.