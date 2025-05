10 raisons pour lesquelles la Mustang est meilleure que la Camaro & 10 raisons pour lesquelles les Camaros sont meilleures

En pénétrant dans l’habitacle de la Camaro, on sent immédiatement que l’agencement est intentionnel. Les sièges surbaissés et les commandes orientées vers l’intérieur créent un environnement de type cockpit adapté au conducteur. La visibilité est reléguée au second plan, tandis que la rigidité structurelle et l’attention portée à la conduite prennent le dessus. La conduite dynamique est plus immersive et plus engageante, de l’intérieur comme de l’extérieur.