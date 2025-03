10 pick-ups très laids & 10 qui ont fière allure

Compact et agressif – le Colorado ZR2 prouve que les camions de taille moyenne peuvent être à la fois capables et élégants. Ses ailes élargies, son allure surélevée et son attrait prêt pour le tout-terrain en font un modèle exceptionnel. Il a été présenté en 2017 et est rapidement devenu un favori parmi les enthousiastes du tout-terrain et les aventuriers urbains.