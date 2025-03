Les 20 meilleures Porsche à travers l’histoire

De taille plus petite que la Cayenne, le Macan est devenu le modèle le plus vendu de Porsche d’ici 2016. Il partageait l’ADN avec l’Audi Q5, mais la conduite racontait une autre histoire. De plus, une direction précise, une réponse rapide de l’accélérateur et un réglage du châssis Porsche ont fait de lui beaucoup plus qu’un simple crawlleur.