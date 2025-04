Les 20 voitures personnalisées les plus cool jamais réalisées

S’il y a jamais eu un monstre automobile Frankenstein, La Bête serait celui-ci. Ce monstre légal sur route abritait un moteur d’avion Rolls-Royce Merlin V12 de 27 litres, capable de le lancer à plus de 200 mph. Il a été construit par John Dodd et reste l’une des créations custom les plus folles et les plus extrêmes jamais conçues.