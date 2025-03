Les 20 routes les plus dangereuses du monde

Pour conduire sur cette route, vous avez besoin de nerfs d’acier et d’un œil aiguisé pour l’imprévisibilité. C’est l’une des plus anciennes et des plus fréquentées routes d’Asie, s’étend sur plusieurs pays, accueillant de tout, des camions et des bus aux vélos et au bétail. Les embouteillages importants et un mélange chaotique de types de véhicules rendent les accidents presque inévitables.