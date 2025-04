20 voitures qui auraient dû changer le monde mais ne l’ont pas fait

Avec l’acier inoxydable qui brille et les ailes de mouette qui se soulèvent, le monde attendait de la magie de cette voiture conçue par Giugiaro qui ressemblait à de la science-fiction. Pourtant, des performances insuffisantes et des cauchemars de fabrication ont cloué la DMC-12 au sol. Aujourd’hui, son héritage ne se trouve plus qu’à Hollywood et dans les garages des collectionneurs.