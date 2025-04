20 voitures associées à la crise de la quarantaine

Il arrive un moment où la minivan se sent plus comme une cage qu’une voiture. Lorsque ce moment arrive, de nombreuses personnes échangent des véhicules pratiques pour de la puissance, de la nostalgie ou quelque chose avec moins de porte-gobelets et plus de chrome. Si vous voulez rattraper le temps perdu ou simplement adorez le grondement du moteur, ces 20 voitures vous appellent.