Top 10 des pires et des meilleures motos de route signées Yamaha

Malgré son allure agressive et ses performances sur le papier, la Yamaha YZF-R1 de 2005 s’est révélée être l’un des modèles les plus controversés de la gamme. Ce millésime souffre de plusieurs problèmes mécaniques récurrents qui ont terni sa réputation auprès des motards. Parmi les plus notables : des fuites d’huile fréquentes, une transmission capricieuse sujette aux faux points morts, et une position de conduite inconfortable qui rend les longs trajets pénibles. À cela s’ajoutent des soucis de surchauffe et des composants électriques instables, notamment au niveau du faisceau avant. Bien que certains passionnés aient tenté de corriger ces défauts, beaucoup ont fini par se détourner de ce modèle au profit de versions plus fiables.