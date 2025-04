Les 10 voitures les plus difficiles à conduire & 10 que même les débutants peuvent gérer

Lorsqu’il s’agit de la courbe d’apprentissage, toutes les voitures ne sont pas construites de la même façon. Certaines voitures sont conçues pour une utilisation occasionnelle, mettant l’accent sur la conception et la fonctionnalité conviviales, tandis que d’autres peuvent offrir beaucoup plus que ce que la plupart des débutants peuvent gérer. Connaître la différence peut sauver votre ego – et peut-être même votre dossier de conduite ! Alors, commençons par les plus sauvages qui vous tiendront en haleine.