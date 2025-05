Ces 20 voitures sont fabriquées au Canada

Les deux principales versions de la gamme de fourgons BrightDrop, le BrightDrop 400 et le BrightDrop 600 (anciennement Zevo 400 et Zevo 600), sont destinées aux flottes et aux opérations de livraison sur le dernier kilomètre. Plus de 20 fonctions de sécurité active et d’aide à la conduite, dont le freinage d’urgence automatique, sont disponibles.