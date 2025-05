Les 10 pires biplaces jamais fabriqués et les 10 meilleurs

On reconnaît une belle voiture à deux places lorsqu’on en voit une, et encore plus lorsqu’on en conduit une. Cependant, l’histoire regorge de voitures qui ont tenté et échoué à mettre sur le marché des biplaces confortables et agréables à conduire. Certaines avaient fière allure, mais se sont effondrées en cours de route, tandis que d’autres font encore tourner les têtes. Voici un aperçu précis des voitures à deux places qui ont réussi et échoué, en commençant par les secondes.