Les 10 modèles les plus vendus de tous les temps & les 10 plus gros flops

Commercialsé comme une berline sportive, la Catera était la tentative de Cadillac pour plaire à une démographie plus jeune et rivaliser avec les likes d’Acura et BMW, mais son design terne et les rappels fréquents ont signifié qu’elle n’a pas tout à fait relevé le défi. Après avoir culminé en 1997 avec plus de 17 000 unités vendues, les ventes ont chuté à seulement 7 500 et n’ont fait que continuer à baisser.