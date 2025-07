Les 10 voitures les moins vendues au Canada et les 10 voitures les plus vendues

Le Sierra 1500 séduit les conducteurs qui recherchent un véhicule de travail avec un peu plus de confort et d’attrait pour la marque. En outre, la forte demande des zones rurales et suburbaines, associée à des options haut de gamme et à une conduite souple sur autoroute, a permis d’écouler près de 58 000 unités l’année dernière.