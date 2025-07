Les 10 pires motos biplaces et les 10 meilleures

Cette moto avait beau avoir l’air cool, les passagers à deux n’ont pas apprécié le voyage. La banquette arrière était exiguë et la suspension du passager atténuait à peine les bosses. Les freins à tambour de la roue arrière n’aidaient pas non plus à la confiance. Malgré tout, elle est restée l’une des Harley les plus abordables jamais construites.