Les 10 pires modèles de Chevrolet jamais fabriqués et les 10 meilleurs

Un pick-up décapotable semblait être une idée amusante jusqu’à ce qu’elle ne le soit plus. Le SSR avait une allure sauvage, une conduite lente et un prix de départ supérieur à 42 000 dollars, soit beaucoup trop. Même l’ajout ultérieur d’un moteur de Corvette n’a pas pu sauver son design encombrant et son manque de praticité. Elle n’a jamais trouvé son public et reste l’un des paris les plus étranges et les plus oubliables de Chevrolet.