Les 10 meilleurs Station Wagon à l’ancienne et les 10 nouveaux que nous adorons

PLUS DE PUISSANCE ET D'AUTONOMIE ! - 2023 Volvo V60 Polestar

Ce break hybride rechargeable allie performance et durabilité. Il dispose d’une puissance combinée de 455 chevaux et d’un couple de 523 lb-pi. La voiture peut parcourir jusqu’à 41 miles en utilisant uniquement l’électricité et est équipée de série d’une suspension Ohlins et de freins Brembo.