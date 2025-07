Les 10 marques de voitures les plus fiables et les 10 moins fiables

Les voitures Fiat ont connu des problèmes de fiabilité depuis les années 1970, ce qui leur a valu le malheureux surnom de « Fix It Again Tony » Avec des modèles comme la 500 et la 500L qui sont constamment méprisés dans les enquêtes de fiabilité, Fiat est désormais plus connue pour ses problèmes électriques et sa mauvaise qualité de construction que pour la nature amusante et élégante de ses voitures elles-mêmes.