Les 10 hybrides les plus ridicules et les 10 hybrides les plus sympas

Légère et économique, la Prius C est arrivée sur le marché en 2012, à la recherche de jeunes acheteurs. Malheureusement, son moteur bruyant et sa conduite lente l’ont rendue difficile à aimer. En 2019, Toyota s’est avoué vaincu et a orienté son attention vers des modèles hybrides plus grands et plus performants, comme la Prius Prime.