Les 10 berlines de luxe les plus chères et les 10 moins chères

Moins protocolaire et plus personnelle, la Ghost s’adresse aux conducteurs qui veulent vivre le raffinement au volant, et pas seulement sur la banquette arrière. Lancée en 2009 et remaniée en 2020, elle est dotée d’une calandre éclairée et d’une élégance minimaliste surprenante. De plus, elle ne partage aucune pièce de BMW.