20 voitures conceptuelles étonnantes aux concepts époustouflants

Présentée comme la supercar la plus puissante de son époque, elle s’est avérée trop sauvage et trop chère pour être commercialisée. Dotée d’un V12 quadruple turbo de 720 chevaux et enveloppée de matériaux composites aérospatiaux, la GT90 était la vision de Ford en matière de puissance brute et de design radical.