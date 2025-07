20 véhicules de la vielle école équipés d’un lecteur de CD

Les modèles Rogue SL et SV 2014-2018 sont équipés de lecteurs CD et de commandes conviviales. Ces modèles offrent un équilibre entre les caractéristiques de sécurité modernes et la lecture audio tactile. Pour les conducteurs soucieux de leur budget qui souhaitent bénéficier du Bluetooth et d’un lecteur de disques dans le même tableau de bord, le Rogue du milieu des années 2010 est une option intelligente et accessible.