20 signes que vous êtes trop vieux pour conduire

Tout le monde ne sera pas aussi compréhensif que votre famille. Les agents de police et les assureurs sont souvent prompts à mettre le marteau et à vous coller un billet, des frais plus élevés, ou des avertissements sur une conduite déplorable. Si vous remarquez que la pile de billets s’élève de plus en plus, asseyez-vous et réfléchissez à votre avenir sur la route.