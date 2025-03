20 questions à poser lors de l’achat d’une voiture d’occasion

En moyenne, une voiture parcourt autour de 20 000 km par an ; toutefois, si le kilométrage est plus élevé que cela, il y aura une usure et une détérioration considérables. Même si ce nombre est généralement la première chose qui est annoncée pour les voitures d’occasion, cela peut être un facteur décisif s’il est combiné avec d’autres facteurs, assurez-vous donc de faire vos recherches et inspectez soigneusement.