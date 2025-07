20 personnages historiques qui ont changé à jamais l’industrie automobile grâce à leurs inventions

Charles F. Kettering est surtout connu pour avoir inventé le démarreur électrique automatique pour les automobiles. Cette invention, introduite en 1912 sur les véhicules Cadillac, a éliminé la nécessité de démarrer manuellement les moteurs, rendant les voitures plus sûres et plus faciles à utiliser. C’est dans le laboratoire de Kettering, et non chez le concessionnaire, qu’est née la commodité automobile américaine.