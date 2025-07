20 mini-fourgnonettes parfaites pour les familles

Petit à l’extérieur, grand à l’intérieur. Le Transit Connect Wagon n’est pas tape-à-l’œil, mais il est agile et se faufile dans les places de stationnement urbaines les plus étroites. Et sa plus grande prouesse c’est q’il peut accueillir sept personnes avec une facilité surprenante. Rabattez les sièges arrière et vous obtiendrez l’espace d’une fourgonnette de livraison – un choix pratique pour les familles citadines avec enfants et animaux de compagnie