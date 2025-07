10 VUS hybrides qui n’en valent pas la peine et 10 qui en valent la peine

Sur le papier, elle allie puissance et promesses écologiques. En pratique, elle ne tient aucune de ces promesses. L’autonomie en mode électrique est décevante et, une fois la batterie déchargée, la consommation de carburant s’effondre. Avec un prix élevé de plus de 60 000 dollars et un logiciel peu pratique, cet hybride ressemble plus à un compromis qu’à une amélioration.