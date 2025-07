10 VE que les propriétaires ont détestés et 10 qu’ils achèteraient à nouveau

Les véhicules électriques sont omniprésents ces jours-ci, les grandes marques dévoilant leurs propres modèles entièrement électriques. Il est donc difficile de faire la part des choses entre le bon et le mauvais, mais heureusement, d’anciens propriétaires ont fait part de leurs sentiments. Voici donc les 20 véhicules électriques les plus appréciés et les plus détestés.