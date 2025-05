20 sosies de voitures qui vous feront voir double

Lorsque Genesis s’est séparée de Hyundai, la G80 est devenue sa berline phare et un challenger esthétique direct de Mercedes. L’éclairage à deux bandes et l’imposante symétrie de l’arrière sont proches de la Classe E. Cependant, la G80 trace sa propre voie à l’intérieur, offrant une technologie de base supérieure et une architecture intérieure sans doute plus audacieuse.