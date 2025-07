10 marques automobiles reconnues pour leur efficacité énergétique et 10 qui s’en moquent éperdument

Certains constructeurs automobiles sont obsédés par l’efficacité. D’autres recherchent la puissance, quel qu’en soit le coût. Les hybrides, les moteurs compacts et le design innovant sont les outils des écoconscients. Dans le même temps, la puissance élevée et les véhicules plus volumineux continuent de régner en maîtres dans certains secteurs de l’industrie. Voici un aperçu de ceux qui économisent le carburant et de ceux qui le consomment sans retenue. Commençons par ceux qui économisent.