10 cabriolets qui ont résisté à l’épreuve du temps et 10 qui n’y sont pas parvenus

La liberté est depuis longtemps symbolisée par la brise et le ciel ouvert, mais même les cabriolets les plus élégants ne peuvent pas tous prétendre à la grandeur. Certaines sont devenues des icônes et ont vieilli comme du bon vin. D’autres, en revanche, se sont rapidement éteints, victimes d’un design maladroit ou de performances oubliables. C’est pourquoi, pour tous les amateurs de cabriolets, cette collection revisite 10 cabriolets remarquables qui ont gagné leurs galons, et 10 cabriolets qui ont perdu la boule.