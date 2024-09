Les voitures les mieux et les moins bien notées de tous les temps

Comme le souligne le célèbre livre de Ralph Nader, «Unsafe At Any Speed», la Chevrolet Corvair est surtout connue pour sa mauvaise conception et sa maniabilité fatale. La conception défectueuse du moteur arrière du véhicule était le coupable, car elle contribuait à l’instabilité intenable de la Corvair et à sa tendance à se renverser, ce qui a fini par freiner ses ventes et nuire à la réputation de Chevrolet.