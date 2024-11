Les voitures de série les plus rapides au fil du temps

Avec une vitesse de pointe de 126,5 miles par heure et la capacité de passer de 0 à 60 miles par heure en dix secondes, la XK120 était la voiture la plus rapide du monde lorsqu’elle a été commercialisée en 1949. Cette magnifique voiture a également été conduite par Clarke Gabel dans le film Never Let Me Go (1953).