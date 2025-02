Les plus grands exploits de monster trucks jamais réalisés

Y a-t-il quelque chose de plus palpitant qu’un stunt de monster truck parfaitement exécuté ? Bien sûr que non ! Mais tous les stunts ne se valent pas. Dans un sport défini par ses flips à couper le souffle et ses manœuvres aériennes, certains stunts se démarquent vraiment des autres. Des fans les plus passionnés à ceux assez chanceux pour les voir en direct, ces stunts sont à jamais gravés dans les esprits des amateurs de monster trucks à travers le monde. Alors, jetons un rapide coup d’œil aux 20 plus grands stunts jamais réalisés.