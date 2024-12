Les pires et les meilleures voitures pour les personnes de grande taille

Vous associez peut-être Porsche à de petites voitures de sport puissantes, mais la société sait aussi comment accommoder les clients de grande taille. La voiture est suffisamment haute pour qu’il soit confortable d’y monter et d’en descendre, elle est équipée de sièges ergonomiques très réglables et offre beaucoup d’espace pour les jambes et la tête à l’avant et à l’arrière.