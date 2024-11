Les pilotes de Formule 1 les mieux payés de tous les temps

Depuis sa création, la Formule 1 est le sport le plus prestigieux, le plus séduisant et le plus clinquant. Il n’est pas rare qu’un pilote débutant gagne un salaire d’un million de dollars, mais ce n’est rien comparé aux grands noms. Au cas où vous ne vous sentiriez pas déjà pauvre, voici les 20 pilotes de Formule 1 les mieux payés de tous les temps.