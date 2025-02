Alors, vous pensez être un véritable fan de F1 ? Eh bien, il se peut que vous ayez du mal à atteindre ce niveau de fandom. En tant que l’un des sports mécaniques les plus anciens et les plus célèbres de l’histoire, il n’est pas surprenant que certains fans de cette série de courses iconique soient prêts à débourser des sommes impressionnantes pour faire partie de l’action. Non seulement recherchés pour leur rareté, ces remarquables reliques du passé nous ramènent aux époques les plus mémorables du sport. Explorons les 20 voitures de Formule 1 les plus chères jamais vendues et ce qui les a rendues si exceptionnelles en premier lieu.