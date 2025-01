Les 20 véhicules militaires les plus cool de l’histoire

C’est le plus petit véhicule militaire de Polaris, un véhicule à quatre roues motrices pour deux personnes capable de traverser des terrains difficiles et de transporter des centaines de livres. Ce n’est peut-être pas le plus grand et n’a pas d’armement à la pointe de la technologie, mais c’est un VTT efficace capable de bien plus que ce qu’il paraît.