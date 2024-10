Les 20 scandales automobiles les plus choquants de l’histoire

Ce scandale choquant, qui a fait plus de 100 morts et plusieurs blessés, a finalement poussé General Motors à rappeler des millions de véhicules, alors qu’elle connaissait le problème depuis plus de dix ans. Ce scandale mortel a été causé par des commutateurs d’allumage défectueux dans certains véhicules GM, qui coupaient le moteur de manière aléatoire et désactivaient des systèmes de sécurité vitaux tels que les airbags.