Les 20 problèmes automobiles les plus courants

Photo by vasudhavan T on Unsplash

Les conducteurs de voitures à boîte de vitesses manuelle doivent être attentifs à l’usure de l’embrayage. Vous le saurez s’il devient de plus en plus difficile de changer de vitesse. Le frottement use l’embrayage au fil du temps, ce qui peut entraîner un glissement des vitesses.